Porto começa a regressar à (nova) normalidade

O Porto começa a adaptar-se ao novo normal. Os serviços e o pequeno comércio estão a reabrir com todos os cuidados. A partir desta segunda-feira, dia 11, o município inicia a reabertura dos serviços de atendimento ao público e o levantamento gradual de algumas restrições. Não se esqueça da máscara.

Os serviços de atendimento ao público, entre eles o Gabinete do Munícipe, a Tesouraria do Município, o Centro de Recolha Oficial Animal e a Cidade das Profissões, reabrem já nesta segunda-feira, dia 11 de Maio, com marcação prévia obrigatória via telefone.

Também na segunda 11 vão reabrir os parques e jardins murados de S. Lázaro, S. Roque, Covelo, Bonjóia, Parque de Pasteleira e Virtudes. Reabrem ainda os parques de estacionamento municipais e, a partir do dia 18 de Maio, inicia o regresso faseado do estacionamento pago à superfície. Para o dia 18 de Maio, fica ainda determinada a reabertura dos parques infantis municipais.

A partir do dia 1 de Junho, reabrem as bibliotecas municipais, os museus, o Arquivo Histórico (na Casa do Infante), as feiras e mercados não alimentares da responsabilidade do município.

O despacho assinado por Rui Moreira refere ainda que é obrigatória a utilização de máscara em todos os espaços municipais, tanto para os trabalhadores como para os munícipes.

