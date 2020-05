“Provocar encontros improváveis e instigar boas conversas para um serão diferente” são os objectivos de abre aspas, a nova iniciativa da Porto Editora. Quinzenalmente, às sextas-feiras, o grupo promove tertúlias em directo com dois autores do seu catálogo, que falam de livros, claro, mas também de inspiração, escrita, memórias, previsões, vida quotidiana e ambições.

A próxima sessão está agendada para dia 22 de Maio, às 21.47, e tem Ana Luísa Amaral, responsável por obras como What's in a Name e Ágora, e Valter Hugo Mãe, conhecido por As Mais Belas Coisas do Mundo e O Filho de Mil Homens, como convidados. O Facebook da Porto Editora é o ponto de encontro para os escritores, nesta conversa em que haverá ainda tempo para questões do público, para falar da actualidade e para sugestões culturais.

Ricardo Fonseca Mota, autor do romance As Aves Não Têm Céu, e Rui Zink, que assinou Manual do Bom Fascista e O avô tem uma borracha na cabeça, foram os convidados da primeira sessão, que está disponível online. Num “momento sem filtros, como as boas conversas devem ser”, os escritores procuraram responder à questão “Somos aquilo que escrevemos?”. Para isso, exploraram a forma como as suas vivências pessoais influenciaram o processo de escrita, seja de forma consciente ou inconsciente.

