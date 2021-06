Porto Palácio recebe concerto e performance de ballet à luz das velas

No concerto vão ser tocadas as obras mais míticas do compositor russo Tchaikovsky. Está marcado para 30 de Junho.

A 30 de Junho, quarta-feira, o Porto Palácio Hotel & Spa vai receber um espectáculo especial que vai juntar um concerto, cujo alinhamento é formado pelas obras mais míticas de Tchaikovsky, e uma performance de ballet. Tudo isto à luz das velas.

Não é a primeira vez que a cidade acolhe estes concertos à luz das velas, organizados pela Fever, que normalmente se focam em peças icónicas de música clássica. Durante o Candlelight Ballet: O Quebra-Nozes à luz das velas, a música estará a cargo do Quarteto Intempus, que vai tocar alguns dos trabalhos mais conhecidos do compositor russo, como "Valsa" e "Dança dos Cisnes" do Lago dos Cisnes, ou a "Dança Russa" e a "Dança da Fada do Açúcar" do Quebra-Nozes. Para acompanhar, pode contar com uma performance de ballet com duração de cerca de 15 minutos.

Vai ter duas oportunidades para ver este espectáculo, já que estão marcas duas sessões – às 19.30 e às 21.30. Os bilhetes podem ser comprados online e os preços começam nos 15€.

