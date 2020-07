Porto PianoFest regressa em Agosto

O Porto PianoFest adaptou-se a estes tempos para realizar a 5.ª edição do festival em directo na Internet e com dois concertos presenciais no Porto e em Vila Nova de Gaia. O evento é gratuito e acontece entre os dias 1 e 8 de Agosto.

Cerca de 70 pianistas internacionais foram convidados para enviar uma gravação feita de propósito para este festival, de algo que os representasse enquanto músicos. Para além destes vídeos, que serão estreados diariamente, nos dias 2 e 3 de Agosto haverá uma transmissão em directo de concertos a partir de Chicago e Nova Iorque.

Segue-se, no dia 4, uma conferência ao vivo com o maestro Òscar Colomina i Bosch sobre direcção de orquestra e a sua experiência musical, que o levou a dirigir a Escola Superior de Música Rainha Sofia.

No dia 7 de Agosto, a Reitoria da Universidade do Porto acolhe um concerto presencial de jovens talentos, com Nuno Ventura de Sousa e Hugo Peresa, dois pianistas da cidade. O festival encerra no dia 8 de Agosto, com um concerto ao vivo do violoncelista Fernando Costa em Vila Nova de Gaia, no novo World of Wine. Ambos os concertos serão transmitidos online.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story