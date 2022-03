Porto recebe concerto solidário com artistas ucranianos

No dia 13 de Março, o Auditório CCOP vai ser o palco de um espectáculo só com artistas ucranianos. O concerto solidário vai servir para angariação de fundos.

A onda de solidariedade para com o povo ucraniano estende-se de norte a sul do país. No Porto, além de manifestações para apelar à paz na Ucrânia, foi lançada uma campanha para apoiar os refugiados ucranianos, com recolha de bens de primeira necessidade, apoio humanitário e a criação de uma bolsa de emprego. No domingo, dia 13 de Março, às 16.30, o Auditório CCOP vai receber um concerto solidário só com artistas ucranianos, para apoiar as suas famílias.

No palco do Auditório CCOP vão estar artistas como Nataliya Stepanska (cantora), Andriy Stepansky (violino), Elena Sokolovska (viola d'arco), Oksana Svets (violoncelo) e Eugenia Chvets (piano). Os bilhetes custam 5€ e as reservas devem ser feitas via telemóvel (916 400 169) ou e-mail (cafeconcertoaovivo@gmail.com). No dia do concerto, se ainda não estiverem esgotados, poderão ser comprados no CCOP.

"Os bilhetes têm um custo simbólico de 5€ e a venda reverterá integralmente para ajudar as famílias destes artistas que, de um dia para o outro, se viram no meio de uma guerra", explica Inês Villadelprat, da organização do evento. "Mais do que uma forma de ajudarmos e aproximarmos os artistas das suas famílias (apesar dos mais de 4000 km que os separam), esta é a homenagem do Café Concerto à Ucrânia e à resiliência de uma nação que perante a adversidade tem mostrado a fibra de que são feitos os verdadeiros heróis", acrescenta.

CCOP, Rua do Duque de Loulé 202. 13 Março (Dom) 16.30. 5€

