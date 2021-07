Porto recua no desconfinamento, com recolher obrigatório às 23.00

O Porto é um dos concelhos que vai recuar no desconfinamento, confirmou esta quinta-feira a ministra de Estado e da Presidência. Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião semanal do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva anunciou as novas restrições dos municípios que, devido ao número de casos de covid-19, estão classificados como sendo de risco elevado ou muito elevado. O Porto é um dos 26 concelhos com risco elevado.

As novas restrições deverão entrar em vigor esta sexta-feira, após a publicação em Diário da República do diploma agora aprovado pelo Governo. O concelho do Porto passará a ter limitação de circulação na via pública a partir das 23.00 e até às 05.00, e o regresso do teletrabalho obrigatório, quando as funções o permitam. Os restaurantes, cafés e pastelarias vão ter que encerrar às 22.30 e passarão a ter um máximo de seis pessoas por grupo no interior, e dez pessoas no exterior. Os espectáculos culturais também passam a ter de funcionar apenas até às 22.30 e o comércio a retalho terá de encerrar às 21.00. Consulte aqui todas as medidas:

• Limitação da circulação na via pública a partir das 23.00;

• Teletrabalho obrigatório quando as actividades o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22.30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

• Espectáculos culturais até às 22.30;

• Casamentos e baptizados com 50% da lotação;

• Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21.00;

• Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

• Permissão de prática de actividade física ao ar livre e em ginásios;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direcção-Geral da Saúde;

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Os concelhos com risco elevado registaram, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade). São agora 26: Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

Há mais quatro concelhos do distrito do Porto que registaram uma taxa de incidência superior aos limiares definidos, mas ficam em alerta e mantêm as medidas de desconfinamento que entraram em vigor a 14 de Junho. São eles Matosinhos, Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Gaia

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal