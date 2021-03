Porto vai oferecer vales de desconto para apoiar o comércio local

A Câmara Municipal do Porto quer criar um segundo programa de incentivo à actividade comercial. A campanha consiste na entrega de vales de desconto aos comerciantes aderentes no comércio de rua, local e tradicional do Porto – por cada 20€ em compras, serão descontados 2€ directamente ao cliente. A medida, que é votada na próxima reunião do executivo, será válida de 3 de Maio a 30 de Julho. Inclui restaurantes, cafetarias, barbearias e salões de cabeleireiros, num investimento municipal que pode ascender até aos 500 mil euros.

O apoio consiste na compensação por descontos junto dos estabelecimentos comerciais com porta aberta para a rua e com dimensão nunca superior a 250 metros quadrados, informa a proposta do vereador Ricardo Valente, com o pelouro da Economia, Turismo e Comércio, citado no portal municipal. O município assume o desconto imediato de 2€ em todas as compras de valor igual a 20€, e assim sucessivamente, em múltiplos de 20€, até ao limite máximo de 100€ por compra, efectuadas nos estabelecimentos aderentes.

O primeiro programa de incentivo à actividade comercial, lançado pela Câmara do Porto, vigorou entre 14 de Dezembro de 2020 e 6 de Janeiro de 2021, durante a época natalícia, em moldes semelhantes ao programa agora proposto. Neste segundo programa, além de estabelecimentos comerciais tradicionais e locais, também estarão abrangidos os restaurantes, cafetarias, barbearias, salões de cabeleireiros, esteticistas e actividades de bem-estar físico.

A adesão vai ser realizada através do preenchimento de formulário próprio e o reembolso será efectuado mediante a apresentação das cópias das facturas.

