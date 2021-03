Porto vai receber uma feira dedicada aos vinhos portugueses

A Vinhos a Descobrir é uma mostra e feira de vinhos produzida pela INSPIRE. A sua quinta edição vai ter lugar no Mercado Ferreira Borges (Hard Club), nos dias 17 e 18 de Abril. Vai contar com 35 produtores, de variadas regiões vinícolas, que vão levar ao Porto mais de 300 referências.

Juntando num espaço amplo os produtores e os apreciadores de vinhos, vai ser uma boa oportunidade para conhecer novidades, para provar e para levar para casa algumas garrafas a preços especiais. No domingo, o "Get Together Profissional" abre as portas aos profissionais do sector, para uma partilha e descoberta dos múltiplos vinhos.

Os bilhetes custam 3€ (normal), 5€ (com vale de desconto de 1€ na compra de 10€ ou mais) ou 6€ (com dois vales de desconto de 1€ na compra de 10€ ou mais). O mercado deverá decorrer entre as 15.30 e as 21.30, mas os horários poderão ser alterados, de acordo com normas que estiverem então em vigor.

Serão cumpridas as regras exigidas pela DGS, com torres de desinfecção à entrada e saída. O uso de máscara será obrigatório, excepto durante o consumo de vinho ou comida.

