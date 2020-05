Porto vai ter autocarros a circular sem motorista

Os autocarros autónomos vão começar a circular no Porto, na zona da Asprela, a partir do Outono. Os testes vão ser feitos em mini bus, mais conhecidos como shuttles, no âmbito de um projecto internacional em que a STCP participa.

Apesar de não ter motorista, os veículos podem vir a contar com a presença de uma pessoa que terá a missão de garantir a segurança dos passageiros durante as viagens. Estes shuttles serão capazes de contornar obstáculos, como carros estacionados. De acordo com a Agência Nacional de Inovação, citada no site do município, a Asprela foi o local escolhido para testar os novos veículos inteligentes por ser uma zona movimentada, onde estão concentradas "universidades e o Centro Hospitalar Universitário de São João, sendo uma das principais frotas da STCP na cidade Invicta".

O projecto chama-se FABULOS e tem como objectivo trazer "melhorias no nível do serviço" e permitir "uma economia substancial de custos numa das principais zonas de oferta de transportes públicos". A iniciativa é suportada com fundos comunitários do Horizonte 2020, na ordem dos 7 milhões de euros, e encontra-se na última fase da sua implementação. Possibilitar o desenvolvimento sustentável do transporte público e "tornar cada vez mais possível uma realidade futura com menos carros" são os propósitos finais deste projecto.

