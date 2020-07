As sessões gratuitas do ciclo "Cinema Fora do Sítio" vão ser apresentadas em pleno court central do Complexo Desportivo do Monte Aventino, a partir de 31 de Julho.

As sessões gratuitas do ciclo "Cinema Fora do Sítio" acontecem este ano em pleno court central do Complexo Desportivo do Monte Aventino, de forma a assegurar todas as medidas de prevenção relacionadas com a pandemia.

A partir de 31 de Julho e até 29 de Agosto, as dez noites programadas para esta 21.ª edição terão lugar às sextas e sábados a partir das 22.00.

O recinto terá uma lotação máxima de 380 lugares sentados, distribuídos pelo piso de jogo e pelas bancadas do campo de ténis. As portas abrem uma hora antes do início de cada sessão e os lugares serão ocupados por ordem de chegada.

