A pandemia obrigou a cancelar o Trengo - Festival de Circo do Porto, que deveria acontecer entre os dias 1 e 5 de Julho, mas a companhia Erva Daninha e a empresa municipal Ágora encontraram uma alternativa para oferecer momentos de circo contemporâneo à cidade.

O resultado foi Trengolas, um ciclo com cerca de 20 apresentações, que integrará também a Feira do Livro e a programação do Teatro Municipal. Entre 28 de Agosto e 19 de Setembro, haverá sessões em três espaços da cidade: Parque de São Roque, Jardins do Palácio de Cristal e Praça de D. João I.

As apresentações vão contar com a participação de mais de 40 artistas e técnicos residentes em território nacional, que terão assim um reinício de actividade após a paragem forçada.

O Trengo é um projecto da Erva Daninha, companhia que se dedica ao circo contemporâneo desde 2006. As novas linguagens do circo são o factor comum na programação, que mantém uma forte relação com criadores nacionais.

