Porto vai ter passe gratuito para jovens até aos 18 anos

A Câmara do Porto aprovou, por unanimidade, a extensão da gratuitidade do título de transporte "Porto.13-15" até aos 18 anos. A medida é exclusiva aos jovens estudantes residentes no concelho e será, como até aqui, integralmente suportada pelo município, num investimento aproximado de 1,2 milhão de euros.

Ao final do primeiro ano de implementação da medida, a Câmara alarga o benefício dado até aqui aos jovens dos 13 aos 15 anos, garantindo que, a partir de Setembro, os jovens estudantes residentes no Porto até aos 18 anos ficam com acesso gratuito aos transportes públicos que operam na cidade, incluídos na rede Andante.

A proposta será ainda submetida à apreciação da Assembleia Municipal.

