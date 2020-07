Porto vai ter “um dos melhores complexos de ténis” da Europa

Quem o diz é o presidente da Federação Portuguesa de Ténis. O Monte Aventino vai aumentar as suas valências e as obras devem estar concluídas no início do próximo ano.

O Complexo Desportivo do Monte Aventino, no Porto, vai aumentar as suas valências, com a construção de uma nave com mais de 3200 metros quadrados. Vai ter mais três campos cobertos, ginásio, sala de fisioterapia, balneários, gabinetes técnicos e uma bancada para 100 pessoas. As obras já começaram e devem estar concluídas no início do próximo ano.

"Quando concluída esta última fase do projecto, cumpriremos a ambição de termos aqui, não só um centro de excelência para a prática e o ensino do ténis, mas também um dos melhores complexos de ténis a nível nacional e mesmo europeu", diz o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, citado pelo portal municipal.

"Será uma espécie de pavilhão multiusos, com uma área coberta superior a 3200 metros quadrados, que poderá acolher as mais diversas actividades, para além do próprio ténis", acrescenta Vasco Costa.

Construído em 1997, o Complexo Desportivo do Monte Aventino ganhou uma nova vida há dois anos. A primeira fase de ampliação permitiu actualizar o court central e reforçar a oferta ao nível dos campos exteriores, de três para cinco campos, dos quais dois são semicobertos. Os pisos foram também reconvertidos para resina acrílica.

Este investimento permitiu, por exemplo, o regresso do Porto Open ao Monte Aventino e o Campeonato Nacional Absoluto, realizado ao longo da última semana. O projecto do Complexo Desportivo do Monte Aventino é hoje "crucial para o desenvolvimento do ténis português", enfatiza Vasco Costa.

