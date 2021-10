Porto vai ter uma festa de Halloween com bar aberto

Decorado e mascarado a rigor, o bar Lust Porto vai celebrar a noite mais assustadora do ano com muita música e bar aberto durante toda a noite.

Antes do feriado de 1 de Novembro, a noite de Halloween promete muita festa na cidade. Na Rua Conde de Vizela, o bar Lust Porto vai contar com decoração assombrosa e bar aberto durante toda a noite. A lotação é limitada e o dress code é mascarado/fantasiado, para entrar no espírito da noite mais assustadora do ano. As portas abrem à 01.00 e só encerram depois das 06.00.

Os bilhetes já estão à venda online. A entrada normal, com bar aberto a bebidas de serviço, custa entre 14€ e 20€. Entre as bebidas há opções como Moskovskaya, Grants, Gordon's, Captain Morgan, Malibu, Safari, Mysthic Black e Mysthic Morango. A pulseira VIP, com bar aberto a bebidas premium e acesso à Sala VIP, fica entre 22€ e 30€.

A entrada é limitada a maiores de 18 anos e a apresentação do certificado digital é obrigatória. Para mais informações e reservas, poderá contactar o número 91 216 6288 ou o email lustporto@gmail.com.

Lust Porto: Rua Conde de Vizela, 89. 91 216 6288. lustporto@

