Porto vai ter uma mostra imersiva sobre Michelangelo e Da Vinci

A Alfândega do Porto vai transformar-se numa galeria de arte digital imersiva com as obras mais icónicas destes dois artistas renascentistas. A exposição, em formato multissensorial, é inaugurada esta sexta-feira, 16 de Abril.

Depois de uma revisitação do universo criativo de dois génios da pintura, Monet e Klimt, o ateliê OCUBO regressa com Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci, uma nova proposta dedicada a dois importantes artistas renascentistas. A exposição, em formato multissensorial, poderá ser visitada entre 16 de Abril e 11 de Julho, na Immersivus Gallery, o espaço subterrâneo da Alfândega do Porto. O chão, paredes e tecto serão transformados numa monumental tela onde o conteúdo multimédia é projectado, preenchendo todo o espaço com as obras mais icónicas destes artistas.

A viagem começa com Michelangelo (1475-1564), percorrendo os primórdios da actividade criativa e as influências que o marcaram nas diversas vertentes artísticas: pintura, escultura e arquitectura. Na paleta digital criada pelo OCUBO serão exibidas obras como a mão do fresco de A Criação de Adão (1511), as esculturas de David (1501), de Baco (1596) e de Pietà (1498), e referências ao conjunto de pinturas que figuram no tecto da Capela Sistina (1508-1512).

A experiência prossegue com as ideias de vanguarda de Leonardo Da Vinci (1452-1519). Aqui poderá mergulhar na sua mente visionária através dos seus escritos, pesquisas, invenções e estudos – como o Codex Leicester e o Codex Atlanticus –, e as suas principais obras, com destaque para Homem Vitruviano (1490), A Última Ceia (1495-98) e Mona Lisa (1503-06). Não faltam, também, referências a algumas pinturas de cunho cristão, como A Anunciação, Salvator Mundi, São João Batista ou Batalha de Anghiari.

A mostra permanecerá na Alfândega até 11 de Julho, com cinco sessões diárias de terça a domingo (11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00). Caso o Governo decida prolongar as medidas de confinamento durante o fim-de-semana, o espectáculo contará apenas com uma sessão, às 11.00, aos sábados e domingos. No espaço da Immersivus Gallery continuam a decorrer, em sessões alternadas, os projectos Porto Legends – The Underground Experience e Impressive Monet & Brilliant Klimt. Os bilhetes podem ser comprados online.

Paralelamente, o ateliê OCUBO e a Lx Paint Porto promovem um workshop de pintura que consiste em recriar numa tela o pormenor das mãos de A Criação de Adão, de Michelangelo, ou do Homem Vitruviano, de Leonardo Da Vinci, em apenas uma hora. O workshop custa 15€ por pessoa e as inscrições devem ser feitas via email (info@immersivus.com).

