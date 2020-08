Porto volta a ter ligação directa à ilha Terceira em Setembro

Já pode começar a planear a próxima escapadinha aos Açores. A companhia aérea Azores Airlines anunciou que vai retomar as ligações entre o Porto e a ilha Terceira a partir de 16 de Setembro, voltando a operar uma rota interrompida desde Março, devido à pandemia.

A Azores Airlines vai disponibilizar um voo por semana, a realizar à quarta-feira, entre 16 de Setembro e 21 de Outubro (horário de verão IATA 2020). A partir de 29 de Outubro, e durante toda a estação de Inverno IATA 2020/2021, passa a operar à quinta-feira.

Com o reinício desta operação aérea, a Azores Airlines pretende “contribuir para a estabilização gradual dos fluxos de passageiros entre as diferentes gateways do Arquipélago dos Açores e os principais mercados emissores nacionais”, refere, em comunicado.

