O designer portuense João Leão construiu o primeiro skate eléctrico reciclado do mundo, com resíduos de plástico recolhidos na costa portuense.

Quando estudava no Mestrado em Design Industrial e de Produtos das faculdades de Belas Artes (FAUP) e de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), João Leão desenvolveu aquele que se autodenomina como o “primeiro skate eléctrico reciclado do mundo”. A inspiração veio dos desperdícios de plástico que poluem as praias do Porto, da demora nos tempos de deslocações na cidade e dos problemas nos transportes públicos.

O P.E.T MINI (Personal Electric Transportation), nome dado ao skate, surge também da experiência que adquiriu com a ajuda do VIVALab – do qual João Leão é co-fundador – e da equipa da Precious Plastic, em Eindhoven, no uso de termoplásticos reciclados e a transformação por meio das ferramentas de fabricação digital, refere o portal de notícias da Universidade do Porto. João Leão experimentou diversos tipos de plástico descartado e os mais comuns nas águas do Porto eram o ABS, PP e HDPE. Ao testar as suas propriedades mecânicas e estéticas, o escolhido foi o HDPE, mais conhecido como polietileno de alta densidade.

Este skate atinge a velocidade máxima de 35km/hora, tem autonomia para 36 quilómetros e um tempo de carregamento de aproximadamente duas horas. O resultado final tem oito quilogramas, 75 centímetros de comprimento e custou menos de 500€ em materiais e protótipos. Com um projecto open source, o P.E.T MINI vai inspirar futuros criativos a experimentar as infinitas possibilidades da utilização de materiais reutilizáveis.

O skate mereceu destaque internacional ao conquistar o segundo prémio na categoria de design de transporte dos Core77 Design 2020, destinados aos melhores projectos de design empresarial de estudantes e profissionais de todo o mundo. Está agora a concurso para o Community Choice Prize, cujos vencedores resultam de uma votação aberta. Pode votar aqui até 7 de Julho.

