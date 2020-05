Praia do Castelo do Queijo

A Bandeira Azul vai ser hasteada este ano em 360 praias fluviais e costeiras de Portugal. No Porto, há uma novidade: a praia do Castelo do Queijo. A época balnear começa a 6 de Junho.

Das 360 praias que vão poder hastear a Bandeira Azul, 322 são praias costeiras e 38 são fluviais. O Algarve é a região do país com mais locais galardoados (91), a que se segue o Norte, com 78 locais. No Porto, estão galardoadas com bandeira azul as praias do Castelo do Queijo, Homem do Leme, Gondarém e Foz. Consulte a lista completa.

A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente a praias fluviais e costeiras que cumpram um conjunto de critérios nas áreas de informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos, segurança e serviços.

A praia do Castelo do Queijo é dominada por afloramentos rochosos. O seu nome deve-se ao facto de estar localizada junto ao Forte de São Francisco Xavier do Queijo, uma antiga fortificação defensiva construída no século XV, que tem a denominação popular de Castelo do Queijo. Segundo a tradição, no sítio onde foi edificado havia uma enorme pedra de forma arredondada, semelhante a um queijo.

