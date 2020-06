O projecto Preencher Vazios nasceu com o intuito de preencher os espaços vazios das fachadas de casas e edifícios das ruas do Porto, através de intervenções efémeras com azulejos. O objectivo é chamar a atenção para a necessidade de preservar o património azulejar português, que tem sofrido uma perda progressiva nos últimos anos. Durante a quarentena, a mentora do projecto, Joana de Abreu, encontrou uma nova forma de continuar a homenagear esse património, com máscaras de uso comunitário que espalham "sorrisos em forma de azulejos".

"Já todos interiorizámos que nos próximos tempos vamos ter um novo acessório. Muito mais que uma máscara, ela vai ser a nossa cara – vai ser o nosso sorriso", explica. Deitou as mãos à obra e criou algo que consegue pintar as ruas de "alegria e cor". Desenvolveu cinco modelos de máscaras reutilizáveis com padrões de azulejos. São feitas em TNT (tecido não tecido) e têm certificação do Citeve, uma das entidades que garante o cumprimento das normas das máscaras comunitárias em Portugal.

Cada máscara custa 6,50€. Para encomendar, basta enviar um email para preencher.vazios@gmail.com, enviar mensagem via Facebook ou Instagram, ou então passar pelo atelier no Porto, que fica na Rua de Santo Ildefonso, no número 85, 2.º andar.

