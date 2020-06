O programa que quer levar a cultura a toda a cidade do Porto regressa em Setembro com concertos, cinema e espectáculos de dança e teatro.

O programa Cultura em Expansão tem a missão de colocar a oferta cultural onde ela deve estar: em todo o lado. Regressa em Setembro, após três meses, com um novo calendário para o último quadrimestre, que integra os projectos que não foram apresentados nas datas inicialmente previstas.

O programa de 2020 foi revisto e recalendarizado em articulação com as quatro estruturas parceiras – a Confederação em Miragaia, a Sonoscopia na Bouça, o Teatro do Frio na Pasteleira e o Visões Úteis em Campanhã. A sua programação vai chegar à Junta de Freguesia de Campanhã, Grupo Musical de Miragaia, Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira, Associação de Moradores da Bouça e a outros locais do Porto.

Da programação de Setembro, destaca-se Os Sete Pecados Mortais do encenador Ricardo Alves, uma colaboração entre a Palmilha Dentada e o Teatro Independente de Paranhos, que junta os actores profissionais e amadores das duas companhias a habitantes locais; o espectáculo Colecção de Amantes, da artista e colecionadora de coisas raras Raquel André; um concerto do colectivo vocal feminino Sopa de Pedra; The Archaic, Looking Out, The Night Knight, solo da artista visual e performer Vânia Rovisco; e Campanhã é a minha casa, projecto onde os moradores de Campanhã serão desafiados a partilhar as suas colecções de filmes e registos de família.

