Próxima edição do Rally de Portugal vai passar pela Foz do Douro

O programa provisório anuncia várias etapas e provas – entre elas, uma passagem na Foz do Douro, marcada para 22 de Maio.

Fotografia: Filipa Brito / Câmara Municipal do Porto

No ano passado, devido à pandemia de Covid-19, não foi possível realizar o Rally de Portugal. Agora, um ano mais tarde, foi lançada a programação provisória, para uma nova edição que prevê que as provas sejam marcadas para o mês de Maio.

Esta etapa portuguesa será a quarta ronda do Campeonato Mundial de Rally. Os participantes vão percorrer, durante três dias, um total de 346,26 quilómetros, divididos por 21 especiais, entre elas uma super-especial, que vai ter como pano de fundo a zona da Foz do Douro. O evento acontece no fim-de-semana entre 21 e 23 de Maio, sendo que a passagem pelo Porto acontece ao final da tarde de dia 22.

Todas estas informações foram adiantadas pela Lusa, que também confirma que sete troços da prova vão ser disputados no centro do país, em regiões como Lousã, Góis e Arganil, que vão receber duas passagens de cada corrente. Também vão passar por Mortágua e encerrar o primeiro dia de provas em Lousada.

Sábado será o dia mais longo, já que os participantes vão percorrer um total de 165,16 quilómetros divididos por sete especiais, em locais como Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante. É neste dia que acontece a prova vai passar pela Foz do Douro.

Depois disto, no domingo, a prova vai ainda contar com mais seis troços e vai acabar com a Power Stage de Fafe.

As inscrições terminam a 20 de Abril e o programa completo já está online – pode consultá-lo aqui.

