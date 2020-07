A Puff Pastry Lovers dedica-se a fazer doces e salgados com massa folhada artesanal e ingredientes 100% naturais. A magia acontece nas mãos de Cláudia Silva, que desde pequena guarda boas memórias dos bolos de aniversário com as camadas finas e estaladiças deste tipo de massa.

Tudo começou quando Cláudia foi trabalhar para Lisboa e não encontrava os bolos que queria. Começou a fazer sozinha, o que foi um grande desafio. “Deu muita luta. Pesquisei muito, fiz formações na área e experimentei muito, muito”, conta. Chegou à receita actual, baseada no método clássico francês, recorrendo a “manteiga de alta qualidade, que faz toda a diferença no resultado final, quer em sabor, quer em textura”.

Quando regressou a Braga, a sua terra natal, consolidou a ideia de abrir o seu próprio negócio. Este ano remodelou uma casa de família, onde instalou a cozinha e a loja da Puff Pastry Lovers. Nesta casa, doçura é formosura. O fabrico é artesanal e sem recurso a aditivos químicos, corantes ou conservantes.

A manteiga dá o toque de luxo. “Torna a massa mais delicada e sensível à temperatura durante o processo de produção, o que o torna mais complexo, mas no final vale mesmo a pena”, diz Cláudia. É um trabalho demorado, para respeitar “os longos tempos de descanso que a massa necessita e as voltas que se dão”, mas tudo isto faz a diferença no crescimento e na formação de folhas bem definidas e estaladiças.

Para primeira experiência, recomenda-se o mil-folhas conventual. “É a primeira criação que fui aperfeiçoando, tenho uma estima especial por ele. E na realidade é delicioso, combinando o doce dos ovos moles com um creme fofo de ovo (mais leve e menos doce) e o crocante da amêndoa laminada torrada.” A cobertura com canela dá o toque final – mas é opcional.

Experimente também o mil-folhas silvestre, mais fresco e bem equilibrado, e o contemporâneo, com queijo creme e caramelo salgado. No capítulo dos salgados, há pastéis e empadas de frango e pimentos morrone, de carne picada e cogumelos frescos, entre outras.

Para além dos mil-folhas que estão definidos no menu, cada pessoa pode combinar os recheios, extras e coberturas de acordo com o seu gosto, em diferentes tamanhos. Os salgados podem ser vendidos na forma de empada ou pastel e também com variações no tamanho.

Para garantir “a máxima frescura nos produtos”, neste momento trabalha apenas por encomendas. Podem ser feitas no site, nas redes sociais ou por telefone (933 964 062) e levantadas na loja em Braga, na Rua dos Olivais.

