Qualidade do ar no Porto piorou na última semana

Na semana de ligeira reabertura, a qualidade do ar "manteve-se excelente" em Lisboa, mas "piorou no Porto", segundo os resultados das análises da qualidade do ar da associação ambientalista ZERO.

A semana passada foi uma "semana no bom caminho em Lisboa, mas em direcção oposta no Porto", anunciou hoje a ZERO em comunicado. Em Lisboa, são avaliadas cinco estações de monitorização. No Porto, a associação avaliou a única das duas estações de monitorização de qualidade do ar, que apenas tem dados disponíveis desde o início de Abril – a estação localizada na Praça de Francisco Sá Carneiro (Praça Velásquez). A associação ressalva que é "uma estação de tráfego que reflecte a proximidade de semáforo, o que pode interferir nos dados".

Nesta estação de monitorização do Porto, a média de concentrações nos dias úteis entre a última semana de estado de emergência e a passada semana aumentou 9 mg/m3, de 34 para 43 mg/m3. Estes valores são, no entanto, mais reduzidos do que as concentrações verificadas nas semanas de 13 a 17 de Abril e de 20 a 24 de Abril que foram de 54 e 56 mg/m3, respectivamente. O valor-limite anual de dióxido de azoto é de 40 mg/m3.

A ZERO tem vindo a acompanhar em detalhe a evolução da qualidade do ar nas cidades de Lisboa e Porto, desde o estado de alerta, em Março de 2020. A associação recorre às concentrações de dióxido de azoto (NO 2 ), medidas nas estações de monitorização geridas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e cujos dados são disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Nas cidades, o dióxido de azoto medido é sobretudo consequência directa dos processos de combustão que têm lugar nos veículos, com maior responsabilidade dos que utilizam o gasóleo. O dióxido de azoto é "um excelente indicador da poluição associada à actividade humana". Tem sido usado à escala mundial para avaliar o impacto "da quebra da actividade económica e da mobilidade na qualidade do ar associadas às medidas restritivas impostas pelo controlo da pandemia de Covid-19", refere o comunicado da ZERO.

