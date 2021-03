Queima do Judas 2021: espectáculo de rua de Vila do Conde acontece online

A 16ª edição do evento acontece entre 12 de Março e 3 de Abril e conta com várias iniciativas online.

Vila do Conde recebe, anualmente, a Queima do Judas, mas este ano o espectáculo não vai ocupar as ruas da cidade, mas vai chegar a casa do público através de plataformas digitais. O tema do evento, que se estende de 12 de Março e 3 de Abril, é a liberdade na criação.

Esta 16ª edição do espectáculo vai ser dedicada a Armando Ramalho, poeta acarinhado pelos vilacondenses, que deixou diferentes escritos espalhados por mesas de cafés, cadernos e guardanapos, que foram recuperados. A homenagem vai consistir em textos de vários poetas e artistas na segunda edição da Sentença, uma publicação semelhante a uma revista, que apareceu, pela primeira vez na Queima do Judas, de 2012. Ao longo das semanas também vão ser partilhados vídeos performativos dedicados ao trabalho do poeta.

A partir de 12 de Março, começa a programação online com uma conferência online, intitulada Arte e Comunidade que vai contar com três representantes de projectos artísticos comunitários: Um Porto para o Mundo; MEXE Encontro Internacional de Arte e Comunidade e Fértil - Associação Cultural. Esteja atento às redes sociais do evento para saber que outras actividades vão acontecer.

A Conversa sobre Arte e Comunidade irá reunir quatro representantes de projetos artísticos comunitários: Hugo Cruz -... Posted by Queima do Judas Vila do Conde on Tuesday, March 9, 2021

Este ano, o espectáculo vai ter uma forte componente comunitária, com iniciativas como Kit Judas Família, cujo objectivo é convidar famílias a criar flores-catavento e a colocá-las na varanda, nas semanas antecedentes ao evento, uma forma de simbolizar a renovação e começo de um novo ciclo, sensações que a Queima do Judas representa.

Outra das iniciativas dirigidas para famílias, chama-se Judas no Quintal, que acontece a 3 de Abril, véspera da Páscoa, e pede que as pessoas, na sua varanda, terraço ou quintal, cumpram o ritual tradicional do evento e o partilhem nas plataformas digitais. É também nesse dia que vai ser apresentada uma recriação de uma radionovela, uma das novidades desta edição, que envolve actores e músicos da cidade que vão participar numa narrativa teatral sonora.

À meia-noite, de dia 4, como é tradição, vai ser transmitida a Queima e Leitura do Testemunho de Judas, no Youtube, Facebook e Instagram. Pode ficar a conhecer melhor o evento, organizado pela associação cultural Nuvem Voadora, online.

+ Vila do Conde plantou 60.000 tulipas – e já estão a florir

+ Biblioteca Municipal de Vila do Conde leva livros a casa

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana