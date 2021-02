Queimódromo do Porto já tem centro de vacinação drive-thru

O novo centro está preparado para a vacinação em grande escala contra a covid-19. As pessoas vão poder ser vacinadas sem sair do carro.

O novo centro de vacinação do Porto já está montado no Queimódromo, articulado com todos os parceiros e pronto para abrir e administrar cerca de 2000 vacinas por dia, anuncia o portal do município. Vai funcionar em formato drive-thru, à semelhança do modelo pioneiro que foi implementado em Março do ano passado com o sistema de testes.

A operação está em condições de arrancar na próxima segunda-feira, dia 15 de Fevereiro, e conta com o apoio da Unilabs Portugal e dos hospitais da cidade. O sistema drive-thru vai permitir que as pessoas sejam vacinadas dentro da própria viatura, sem necessidade de sair do carro. No mesmo local, continuará a funcionar o centro de rastreio móvel, paredes-meias com o novo centro de vacinação.

O antigo parque de recolha da STCP, em São Roque, poderá seguir o mesmo sistema. Para os jardins do Palácio de Cristal, está a ser equacionado um modelo walk-thru (a pé). Estes três centros, em conjunto, poderão ter capacidade para vacinar toda a população do Porto em apenas dois meses, dependendo da capacidade de produção e da distribuição de vacinas em Portugal.

