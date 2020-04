Quer uma francesinha saudável? Encomende a da Bite my Lunch

A Bite my Lunch é uma empresa de entrega de marmitas saudáveis que acaba de acrescentar mais um produto à lista, onde também há bagels e granola. É uma francesinha saudável – de tofu (7€), peru (8€) ou vaca (9€) – com 750 calorias, menos do que as de uma francesinha tradicional.

Acompanhada com batata doce, e com um molho à base de legumes frescos sem "ketchup, mostarda, manteiga, água nem bebidas espirituosas", é uma boa alternativa para "não deixarmos a gula de lado" nesta quarentena, como explica Diogo Coelho, um dos responsáveis pelo projecto.