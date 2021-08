Quercus e CTT lançam mais uma edição da campanha Uma Árvore pela Floresta

Pelo oitavo ano consecutivo, a Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza e os CTT uniram-se para organizar a campanha Uma Árvore pela Floresta, que através da venda de kits quer incentivar os portugueses a participar na plantação de árvores em áreas protegidas, zonas classificadas e, especialmente, nas áreas mais afectadas pelos incêndios florestais.

Quem quiser ajudar pode comprar, por 3,50€, nas lojas físicas dos CTT - ou online onde estão à venda em packs de cinco (17,50€) com portes de envio grátis para todo o território nacional -, um kit com a representação da Prunus avium, mais conhecida por cerejeira-brava. Cada um conta com um QR Code, que o leva até uma mensagem sonora, que lhe vai disponibilizar notícias e instruções para o registo do kit no site oficial da iniciativa.

Todas as vendas vão ser convertidas em árvores e arbustos de espécies autóctones, como o freixo, o sobreiro, a azinheira, o medronheiro, ou o castanheiro, entre muitas outras, que vão ser plantadas em áreas protegidas e zonas classificadas pelos voluntários que se inscreverem no website ou através do email (voluntarios@quercus.pt).

Para a edição deste ano, os organizadores esperam atingir o marco de 100 mil árvores plantadas, número que inclui as 8.000 árvores que não puderam ser plantadas, em Março de 2020, devido à pandemia. Todas as plantações são organizadas pela Quercus, em colaboração com o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

