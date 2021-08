Quinta da Pacheca lança programa de vindimas no Douro

Está a chegar a época mais especial no Douro. Em tempo de vindimas, a região parece ganhar nova vida. A azáfama é grande no corte dos cachos, a encher as cestas de uvas, enquanto o rio segue a sua vida lá em baixo e os socalcos preenchem a vista, numa paisagem que é Património Mundial da UNESCO.

A Quinta da Pacheca, em Lamego, celebra todos os anos a tradição das vindimas e já lançou três programas para reserva, mediante disponibilidade: Dia de Vindima (13 a 26 de Setembro, entre as 10.00 e as 16.00), Visita & Prova & Lagarada (1 a 30 de Setembro, 17.00-19.00) e Visita & Prova & Lagarada com Jantar de Vindima (13 a 30 de Setembro, 18.00-22.00).

© DR Wine Barrels na Quinta da Pacheca

No Dia de Vindima (85€), vai ter a oportunidade de participar na apanha da uva e na pisa das uvas nos lagares. O programa inclui uma visita guiada pelos espaços da Quinta da Pacheca, almoço e prova de vinhos. No programa de lagarada (30€), depois da visita guiada à quinta e da prova de vinhos (dois Douro + dois Porto), vai poder entrar no lagar onde pisam as uvas.

O programa de lagarada com jantar (60€) inclui visita guiada à vinha, lagares e adega, com prova de vinhos e oferta da t-shirt oficial da vindima. O jantar, com vinhos incluídos, começa com um ensopado de ossinhos de assuã, a que se segue o prato de peixe (bacalhau com crosta de broa de milho e lima) ou carne (joelho de porca assado com puré de batata assada e legumes), terminando com a sobremesa (leite creme queimado ou fruta laminada) e café. As reservas podem ser feitas através de telefone (254 331 229) ou email (reservas@quintadapacheca.com).

Aproveite para passar a noite numa das Wine Barrels, as famosas suítes em forma de barris de vinho na Quinta da Pacheca. Como ficam afastadas do edifício principal, vai parecer que está distante do mundo, rodeado de vinha, paz e tranquilidade. Tudo o que precisamos nesta altura.

