Quinta da Prelada recebe selo de qualidade de jardim histórico

A Associação Portuguesa de Jardins Históricos atribuiu o Selo de Qualidade à Quinta da Prelada, que passa agora a integrar a Rota dos Jardins Históricos do Grande Porto. Este selo tem como objectivo reforçar o valor e a imagem do jardim, elevar o seu estatuto e contribuir para que se criem condições para uma adequada conservação e visitação.

A Quinta da Prelada localiza-se em Ramalde, ocupando uma área aproximada de 17 hectares. Projectado por Nicolau Nasoni, o jardim que envolve a Casa da Prelada tem duas áreas distintas. Uma a sul, cujo acesso se faz através de um portal armoriado, construído no século XVII. Outra a norte, maior e a uma cota mais baixa, onde se encontra um lago, os rododendros, as camélias japónicas, o pomar e o labirinto de buxo, um dos maiores da Península Ibérica e o mais antigo da cidade, datado do século XVIII. No seu centro, ergue-se uma araucária com cerca de 30 metros de altura.

A Casa da Prelada é actualmente um espaço cultural que acolhe o Arquivo Histórico da Misericórdia do Porto, integra uma biblioteca especializada de acesso livre e várias áreas que estão preparadas para a realização de iniciativas de natureza lúdica e cultural.

