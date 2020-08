Quinta de Soalheiro abre alojamento no coração do Alvarinho

Há um novo espaço em Melgaço para relaxar ao ritmo da natureza. A Quinta de Soalheiro inaugurou a 1 de Agosto a Casa das Infusões, um espaço de alojamento local com o selo Clean & Safe na região dos vinhos verdes.

A casa de traço rústico tem três quartos, cada um inspirado em ervas-aromáticas (alfazema, perpétua-vermelha e hortelã-verde). Dispõe de duas casas-de-banho, sala, cozinha equipada, lareira, aquecimento, ar condicionado, internet, televisão por cabo e um espaço exterior com zona para churrasco. O pequeno-almoço é preparado com produtos locais e inclui a prova de infusões da colecção Soalheiro Herbal Tea Selection.

A casa está localizada a poucos metros da Quinta de Soalheiro, na área onde crescem as plantas que são usadas nas infusões da quinta. É o local ideal para uma experiência de enoturismo. Com um circuito de visitas reformulado, onde a experiência é feita maioritariamente na parte exterior, tem ainda a possibilidade de visitar as vinhas e ter um contacto privilegiado com o terroir da origem do Alvarinho. As reservas para o alojamento e enoturismo podem ser feitas online.

A Quinta de Soalheiro foi a primeira produtora de Alvarinho em Melgaço. As primeiras vinhas foram plantadas em 1974 e beneficiam de um microclima que produz um vinho muito particular, com as serras a proteger dos ventos atlânticos e uma boa exposição solar (daí o nome).

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story