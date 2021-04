Quinta de Soalheiro lança pack especial para celebrar a Festa do Alvarinho e do Fumeiro

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço já é uma tradição e, este ano, devido à pandemia, foi necessário adaptar o evento e dividi-lo em dois fins-de-semana: 7 a 9 e 14 a 16 de Maio. Para o celebrar, a Quinta do Soalheiro, onde nasceu o primeiro Alvarinho com marca de Melgaço, lançou um pack especial comemorativo.

A ideia é que este kit sirva como um aperitivo para o evento. Conta com uma variedade de produtos, incluindo dois vinhos que representam a diversidade do território: o Soalheiro Clássico 2020, um ícone da marca, e o Soalheiro Granit 2020, um Alvarinho de montanha.

O fumeiro também está em destaque neste pack, com o salpicão de porco bísaro da Quinta da Folga, criado em regime de produção ecológica, e um queijo de cabra Prados de Melgaço, curado com pimentão e alvarinho, e produzido com as técnicas artesanais da queijaria portuguesa.

Além disso, o kit traz uma t-shirt estampada com a palavra "Território", "representativa da filosofia do produtor, cujos vinhos são produzidos com uvas provenientes de 150 viticultores e reflectem dessa forma a identidade da sub-região e da sua dedicação ao Alvarinho", explica a marca em comunicado.

Para terminar, também está incluído um voucher para duas pessoas, para uma prova de vinhos clássica na Quinta de Soalheiro. Se estiver interessado, pode comprar este pack na loja online.

