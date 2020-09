Em restaurantes tradicionais ou mais modernos, em restaurantes vegetarianos ou de cozinhas do mundo, vai poder experimentar petiscos tão diversos como caril do mar, cavala fumada em serrim, tacos de peixe ou croquetas de choco, harmonizados com um copo de vinho.

Descubra as propostas do Rally Fish no site da Câmara Municipal de Matosinhos e na plataforma digital da Zomato. O município convida a partilhar fotografias das suas iguarias nas redes sociais, com as hashtags #zomatorallyfish, #rallyfish, #matosinhoswbf, #matosinhos e #zomatopt. No final, pode votar no seu petisco preferido.

