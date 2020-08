RallySpirit em Outubro no Porto e em Vila Nova de Gaia

As emoções fortes dos ralis regressam ao Norte já este ano. Entre 22 e 24 Outubro, o RallySpirit passa pelo Porto e Vila Nova de Gaia, com o centro nevrálgico em Barcelos e com redobrados cuidados com saúde pública, cumprindo um rigoroso plano de contingência.

"Tempos excepcionais exigem ralis de excepção” é o lema da sexta edição do RallySpirit, em que os míticos carros de "Grupo B" estão garantidos. A prova integra pela primeira vez o calendário do "Slowly Sideways Europe”, a par de algumas das melhores provas de "Rally-Legends” mundiais, como o "Eifel Rallye Festival”, o "Alsaces Rallye Festival” e o "Rallye Festival Valles Pasiegos”.

Barcelos acolhe o arranque e o final da prova, mas o Porto e Vila Nova de Gaia continuam a contribuir para o carácter singular da prova, com passagens garantidas pela marginal de Gaia e pela Avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal do Porto.

A prova será disputada ao abrigo do plano de contingência traçado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, sob as orientações da Direcção-Geral de Saúde. A viabilização do RallySpirit 2020 dependerá sempre da evolução da situação de saúde pública.

