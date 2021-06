Restaurante histórico A Regaleira reabre no Porto

Reza a lenda que foi aqui que nasceu a mítica francesinha. O restaurante A Regaleira abriu as portas em 1934, começou a servir francesinhas em 1952 e manteve-se sempre na mesma família. Acabaria por encerrar em Maio de 2018, após negociações com um grupo hoteleiro, mas os proprietários d'A Regaleira não perderam a esperança de devolver o histórico restaurante à cidade.

A reabertura vai acontecer ao almoço desta quinta-feira, dia 1 de Julho, adianta à Time Out Tiago Passos, um dos gerentes do espaço, juntamente com o irmão Francisco Passos, netos dos fundadores d'A Regaleira. O restaurante continua na Rua do Bonjardim, agora no número 83, cerca de "um metro e meio ao lado" da casa original. "Vai ser na mesma rua, com a mesma ementa e os mesmos funcionários. Conseguimos manter a equipa quase toda", conta Tiago Passos.

© DR Restaurante A Regaleira

A ementa será também a mesma de sempre, dedicada à comida tradicional portuguesa, e a tradicional francesinha "vai ser servida exactamente como era". Mas há uma novidade fresquinha: uma cerveja artesanal com o nome da casa. "É feita por um mestre cervejeiro para nós e está mais direccionada para acompanhar a francesinha. É uma cerveja artesanal leve, boa para acompanhar um prato mais pesado", acrescenta Tiago.

© DR Restaurante A Regaleira

O Porto deve à Regaleira uma parte importante da sua identidade gastronómica. Foi aqui que Daniel David da Silva, um emigrante regressado da França, inventou a francesinha. Em 1952, inspirado na francesa croque monsieur, criou uma sanduíche nova, aproveitando as carnes e os fumados portugueses e regando-a com um molho de sabor apurado, que prometia tornar as mulheres portuguesas tão picantes como as francesas. A receita original, com o molho secreto, mantém-se até hoje.

A Regaleira: Rua do Bonjardim, 83 (Porto). Qui-Seg 12.00-15.30 e 19.00-23.30, Ter 12.00-15.30 (encerra à quarta-feira).

