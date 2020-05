Restaurante The Yeatman reabre com vertente solidária

No menu que celebra os 10 anos do restaurante, 10% das receitas revertem a favor do Banco Alimentar contra a Fome.

O restaurante premiado com duas estrelas Michelin, com uma das melhores vistas sobre o Porto, volta a abrir as portas no dia 29 de Maio, agora com uma vertente solidária.

O chef Ricardo Costa e a sua equipa regressam com o menu que celebra os dez anos do The Yeatman. Aliando-se ao Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, 10% das receitas do mês de Junho vão reverter a favor da instituição. O menu tem na costa portuguesa o fio condutor, com pratos como o lírio curado ao sal, as conservas de peixes e bivalves, duas técnicas centenárias de uma região de pescadores. Apresenta também uma nova versão do prato de choco, que traz uma dimensão cénica, e um prato de raia com molho de “pitau”, receita dos mestres da pesca feita à base dos fígados do peixe.

Todas as normas e recomendações da Direcção-Geral da Saúde e do Turismo de Portugal estão garantidas. Neste regresso faseado, o restaurante abre de quinta a sábado, exclusivamente ao jantar, com início às 19.00 e última entrada às 21.00. Além da sala principal, o restaurante abre a esplanada na sua varanda e duas salas privadas para experiências mais exclusivas: a Tower Room e a Mirante, com vista sobre o Porto. As reservas são obrigatórias através do site, e-mail ou telefone (932 000 569).

Também o bar e o terraço panorâmico do hotel, que oferece uma vista privilegiada sobre o rio Douro e a cidade do Porto, reabrem a tempo destes dias longos e quentes, com menus para um almoço leve ou para beber um copo de vinho ao pôr-do-sol – são mais de 100 opções de vinho a copo, a partir dos 5€. Está aberto todos os dias, com horário contínuo das 11.00 às 23.00.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

