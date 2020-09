Restaurante Vila Foz reabre com novas propostas no menu

O restaurante Vila Foz, instalado no hotel com o mesmo nome, na Avenida Montevideu, já está de portas abertas.

"Com novas propostas e uma carta renovada", como se lê em comunicado, e a mesma inspiração do chef Arnaldo Azevedo para os produtos do mar, o Vila Foz reabre com três sugestões de menus de degustação, entre cinco e seis pratos, e um menu vegetariano. Já as sobremesas homenageiam a doçaria tradicional portuguesa.

Se anda à procura de uma experiência mais completa, reserve os dois lugares do Kitchen Seat. São ao balcão, têm vista privilegiada para a cozinha e dão direito a um menu especial preparado pelo chef e pela equipa.

+ 40 restaurantes que já reabriram no Porto

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal