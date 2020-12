Rivoli exibe versão restaurada do clássico 'E Tudo o Vento Levou'

No dia 15 de Dezembro, o Teatro Rivoli vai exibir uma cópia digital restaurada do clássico E Tudo o Vento Levou, filme de 1939 realizado por Victor Fleming, que bateu recordes de bilheteira e arrecadou oito Óscares. A sessão, promovida pela Medeia, tem início às 18.00 e os bilhetes custam 6€.

No Teatro Campo Alegre, a Medeia continua a mostrar filmes restaurados do cineasta chinês Wong Kar-Wai. Até ao dia 16, poderá ainda ver Disponível Para Amar (2000) e a 17 de Dezembro chega Chungking Express (1994), o primeiro grande êxito internacional do realizador. Vai ser mostrado nos dias 17, 18, 21, 22 e 23, com sessões às 17.30 e 20.15, também em cópias restauradas em 4K.

Esta incursão pelo mundo de Wong Kar-Wai continuará depois com os filmes Anjos Caídos (1995), a partir de 26 de Dezembro, Felizes Juntos (1997), a 7 de Janeiro, e 2046 (2004), a 21 de Janeiro. A reserva de bilhetes pode ser feita através do número 22 606 30 00.

