Salão Egípcio de Braga está a ser restaurado para novo hotel

Braga tem um segredo bem guardado. Fica no primeiro piso de um edifício construído na segunda metade do século XVIII, conhecido nos meandros da história da arte portuguesa por um salão decorado com motivos egípcios. O histórico salão está agora a ser recuperado e ficará integrado numa nova unidade de alojamento local que vai nascer neste edifício.

O Salão Egípcio é integralmente revestido por figuras parietais pintadas em 1937 pelo pintor Lúcio Fânzeres, que remetem para réplicas de imagens do templo do faraó Ramsés III situado em Luxor, no Egipto. A partir da obra Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien (Monumentos do Egipto e da Etiópia), do alemão Richard Lepsius, o pintor acedeu a mapas, desenhos e figuras de túmulos e templos que replicou nestas paredes. O salão era usado como espaço de convívio do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, mas estava abandonado há mais de uma década e em estado avançado de degradação.

Está agora a ser alvo de obras de conservação e restauro pela Signinum e vai integrar uma nova unidade de alojamento, que deverá ficar concluída no prazo de um ano. O novo hotel será constituído por nove quartos situados nos pisos superiores e uma área para a realização de pequenos eventos. O rés-do-chão terá uma vertente comercial. O projecto salvaguarda os elementos de valor decorativo e histórico, com especial atenção para o Salão Egípcio e para uma outra sala decorada com uma pintura que remonta à época romântica.

Veja fotografias das obras de conservação e restauro do Salão Egípcio:

