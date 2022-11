Salão Piolho reabre “portas” a fãs de música, cinema e património

O Salão Piolho está de volta para dar a conhecer o melhor cinema mudo nacional e internacional, sempre em sessões acompanhadas ao vivo por músicos portugueses. Entre Novembro e Dezembro, poderá contar com 11 cine-concertos espalhados pelos distritos de Viseu, Porto e Lisboa. Na Invicta, as sessões realizam-se já este mês, entre os dias 24 e 26. A entrada livre está sujeita à lotação do espaço.

“Desde a electrónica ao jazz sem esquecer a música tradicional portuguesa, tão cara à Fundação INATEL, apresentamos quatro momentos plenos de emoção para todos aqueles que são apaixonados pela música e o cinema”, lê-se em comunicado da organização relativa à programação para o Porto, que arranca a 24 de Novembro, às 21.45, no Cinema Trindade. Em exibição vai estar Os Lobos, de Rino Lupo, um dos maiores cinematográficos da década de 1920, agora com musica ao vivo pelos Bicho Carpinteiro, que tencionam apresentar um rock instrumental e um folk “musculado”, regado a viras, fados e chulas.

Segue-se, a 25 de Novembro, às 21.30, no Círculo Católico de Operários do Porto, a projecção de Marinheiro de Água Doce, de Buster Keaton e Charles Reiner. A acompanhar estará João Cabrita, cuja carreira de mais de 30 anos inclui parcerias com Sérgio Godinho, Dead Combo e The Legendary Tigerman.

Já no dia seguinte, 26, não há uma, mas duas sessões. A primeira está marcada para as 18.00, na Casa das Artes. Nanook, O Esquimó, de Robert Flaherty, será musicado pelo pianista Óscar Graça e pelo guitarrista Nuno Costa. A encerrar o Salão Piolho, Nosferatu, de F. W. Murnau, que comemora este ano o centenário da sua estreia, passa nos Maus Hábitos às 21.30. Será musicado pelo produtor, autor e DJ Ka§par, que irá cruzar linguagens ambientais, italo-disco, house/techno e bass.

A entrada é livre em qualquer uma das sessões, mas está sempre sujeita à lotação.

Vários locais (Porto). 24-26 Nov, vários horários. Grátis

