Santini abre hoje segunda loja no Porto, na Rua das Flores

No dia em que a marca reabre algumas das suas lojas a sul, inaugura o segundo espaço no Porto, no número 87 da Rua das Flores, a uma curta distância do que já existe no Largo dos Lóios e que ainda não reabriu. "É um momento muito especial, pois reforça a nossa presença no norte do país, que tão bem acolheu a nossa marca", afirma Marta Botton, administradora da Santini.

A nova loja Santini, que se distingue pela "decoração alegre e divertida com frutos e flores, para reforçar a essência e simplicidade da marca e homenagear o nome da rua", como se lê em comunicado, tem uma esplanada ideal para aproveitar os dias quentes que se avizinham. Está aberta todos os dias entre as 11.00 as 22.00.

