Selina oferece refúgios para teletrabalho no Gerês e Milfontes

O grupo Selina é conhecido por criar espaços lindos para descansar e para esquecer que estamos a trabalhar. Agora que o trabalho remoto faz parte do dia-a-dia, não precisa de ficar sempre fechado em casa. Pode fugir da confusão da cidade, respirar ar puro e ouvir o silêncio do Gerês ou de Vila Nova de Milfontes, com os pacotes semanais de alojamento e cowork do Selina, a preços especiais.

Quando a natureza chama o nosso nome, o Gerês é sempre uma boa solução. E as paisagens são um cenário invejável para as videochamadas. No Selina Gerês (275€), a oferta é válida durante sete noites, para um apartamento privado com kitchenette que pode acomodar até três pessoas. Alguns destes apartamentos têm varanda com vista sobre o rio Cávado, para aproveitar os finais de tarde. O hotel fica em Lugar de Cubos, Vilar da Veiga, e inclui um espaço de lounge, cowork com 12 lugares, um terraço e um jardim exterior. As reservas podem ser feitas via reception.geres@selina.com.

Na tranquilidade do Alentejo, no Selina Milfontes (250€) pode ficar durante seis noites num quarto privado standard, com acesso à cozinha comunitária, onde poderá fazer as suas refeições. O hotel fica no centro da vila, com vista panorâmica sobre o rio Mira. Apresenta espaço de cowork com 16 lugares, sala de reuniões, um terraço com espaço para aulas de yoga e tai chi, sala de cinema, cozinha comunitária e biblioteca. Pode reservar através do email erikh@selina.com.

O Selina foi fundado em 2015 e opera actualmente em mais de 45 cidades. Em Portugal, está presente no Porto, Lisboa, Vila Nova de Milfontes, Gerês e Ericeira.

