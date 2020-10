Semana da Cultura Coreana acontece online com workshops e música

Este ano não podia ser mais atípico, e no que toca à agenda as coisas compõem-se ora com lotações limitadas, ora com transmissões digitais. É o caso da Semana da Cultura Coreana, que até 11 de Outubro decorre apenas online com concertos, workshops e conversas.

Ao contrário do que costuma acontecer no Museu do Oriente e em mais alguns locais de Lisboa, este ano a festa não se faz presencialmente. A Embaixada da República da Coreia decidiu que a edição de 2020 da Festa da Cultura Coreana decorreria apenas com recurso a transmissão online "devido às restrições que são necessárias observar tendo em conta a pandemia", referem em comunicado.

A programação arrancou no domingo, 27, e prolonga-se durante os fins-de-semana. Este sábado, 3, com um musical de dança coreana “Let’s Dance, Crazy”, às 11.00, que inclui na mesma performance vários tipos de dança. Nesse dia, às 15.00, haverá ainda um momento de homenagem ao Hanbok, que é mais do que o traje tradicional da Coreia, é um tributo à cultura. A partir das 15.00, pode embarcar numa viagem no tempo, desde a época dos três reinos da Coreia até aos dias de hoje.

No domingo, 4, o dia começa com uma aula de dança de k-pop, às 11.00. Às 15.00, há outro momento de tributo à música coreana, desta vez com a apresentação de Arirang, a canção tradicional da Coreia, que é também Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.

O último dia, 11, começa com uma aula de culinária Hansik, a palavra que define a comida coreana, onde vai aprender a usar kimchi em várias receitas (11.00). O dia termina às 15.00 com um workshop de k-beauty, que vai mostrar como os produtos e as rotinas de beleza diárias tornaram a Coreia num exemplo para o mundo da cosmética.

Toda a programação da Semana da Cultura Coreana vai ser assim transmitida a partir dos canais digitais como o YouTube ou o Google Meet e das redes sociais (Facebook e Instagram).

