A Serra d’Arga possui uma extraordinária riqueza de flora e fauna, com espécies emblemáticas, raras ou ameaçadas de extinção, como o lobo-ibérico, a salamandra-lusitânica, o bufo-real e o cavalo garrano. Vai ser constituída como "Área de Paisagem Protegida Regional".

Num esforço conjunto entre os municípios de Ponte de Lima, Viana do Castelo, Caminha e Vila Nova de Cerveira, será criada a Área de Paisagem Protegida Regional da Serra d'Arga. A Câmara Municipal de Ponte de Lima deu luz verde ao projecto na última reunião, argumentando que "o potencial natural e cultural da Serra d’Arga apresenta um elevado risco".

A Serra d’Arga é uma das áreas mais emblemáticas do Alto Minho, não só pela vastidão das paisagens agrestes, mas também pela singularidade dos seus valores naturais. Nos pontos mais altos da serra, alimentam-se cabras, vacas e garranos, coexistindo no mesmo ecossistema do lobo-ibérico. As pitorescas aldeias, campos de cultivo, lameiros e bosques naturais são atravessados por diversas linhas de água que alimentam o Rio Âncora. Numa altura em que vive na ameaça da exploração de lítio, é importante existir protecção legal para esta paisagem.

Através da criação da "Área de Paisagem Protegida Regional da Serra d’Arga", serão fomentadas condições que permitam o desenvolvimento socioecónomico sustentável da área, com benefícios para as comunidades locais e para a exploração do território do ponto de vista turístico, de educação e sensibilização ambiental.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal



+ Antiga casa florestal no Gerês vai ser um Centro Literário

Share the story