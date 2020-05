Shaeco, a nova marca portuguesa de champô sólido

Shaeco é uma nova marca portuguesa que quer proteger o planeta. O champô sólido, vegan e ecológico, é o primeiro produto, que está à venda com uma caixa de transporte de cortiça.

A Shaeco é uma marca de cosméticos que nasceu em Viana do Castelo. É uma marca vegan, cruelty-free, livre de plásticos e que usa embalagens minimalistas, recicladas e recicláveis. O primeiro produto é um champô sólido, que pode ter a companhia de uma caixa de transporte fabricada com desperdícios da indústria portuguesa de cortiça.

O champô sólido (10,90€), adequado para todos os tipos de cabelo, é feito com ingredientes de origem vegetal, sem sulfatos e sem silicones. Foi enriquecido com óleo de argão, para hidratar o cabelo e o couro cabeludo, e com extracto de coco, para ajudar a fazer espuma. Segundo a marca, ao usar este champô sólido estará a evitar que cerca de três embalagens de plástico vão parar ao oceano ou ao lixo.

Inspirada no mar, a caixa de transporte (16,90€) tem a forma de um seixo. É feita de sobras de cortiça, extraída de sobreiros que crescem no sul de Portugal. Pode comprar estes produtos na loja online. Todas as embalagens da Shaeco utilizam matérias-primas 100% recicladas, recicláveis, sem plástico e impressas com tinta de base vegetal.

