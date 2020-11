Skyline é o novo mega projecto em Gaia, com um hotel desenhado por Souto de Moura

O novo empreendimento em Vila Nova de Gaia vai ter um centro de congressos, apartamentos e um hotel, desenhados pelo arquitecto Souto de Moura. Com um investimento de 100 milhões de euros, deverá ficar pronto em 2024.

O grupo Fortera anunciou esta semana que vai investir 100 milhões de euros na construção do Skyline, um mega projecto em Vila Nova de Gaia que terá um centro de congressos, hotel, apartamentos, superfícies comerciais e escritórios. A obra deverá arrancar em 2021, com um prazo de conclusão previsto para 2024.

O Skyline ficará localizado na rua General Torres. Serão criados 20.000 metros quadrados de espaço público com uma nova praça e um parque, transformando uma área vazia perto do tribunal, da Câmara Municipal, do hospital, estações de comboio e metro, e de áreas de negócios.

© DR O futuro Skyline

O grupo Fortera anuncia que este projecto "mudará o centro de negócios de Vila Nova de Gaia, expandindo-o e mudando a sua imagem". Serão criados 500 novos postos de trabalho.

O arquitecto Eduardo Souto de Moura, vencedor do prémio Pritzker em 2011, foi contratado para desenhar 100 apartamentos, um hotel de 20 andares com 160 quartos e um centro de congressos para eventos e exposições, integrados no empreendimento Skyline.

