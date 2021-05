SoMos apresenta novos pratos inspirados nos sabores do sul da Europa

As novidades estão disponíveis ao almoço e ao jantar, no restaurante da Avenida da Boavista.

Para celebrar o regresso (a ritmo lento) à normalidade, o SoMos Restaurant & Lounge anunciou uma nova carta, que inclui novas entradas, pratos e sobremesas inspirados na cozinha mediterrânica e nos produtos da época. As novidades já estão disponíveis todos os dias, ao almoço e ao jantar.

Para começar bem a refeição, pode contar com arancini de cogumelos com maionese de cebolinho (6€), uma iguaria típica da Sicília, mas também estão disponíveis outras especialidades como camarão crocante com sweet chili e guacamole (9€), ceviche de robalo com “Pisco”, salsa de abacate, manga lima e malagueta (14,50€) ou a salada caprese (13,50€).

© The Foodies Club Arancini de cogumelos com maionese de cebolinho

Os pratos principais também deixam água na boca. É o caso do filete de dourada com beurre blanc, cremoso de pastinaga e vegetais salteados (16€) e do bife de lombo com molho de mostarda e batata sauté (22€). Alguns dos ingredientes destes pratos, nomeadamente os legumes e as ervas aromáticas, são provenientes de hortas regionais.

© The Foodies Club Filete de dourada com buerre blanc, cremoso de pastinaga e vegetais salteados

O final da refeição pode acabar em beleza com uma (ou mais) novidades, como a torta de azeitona com creme de ovos (4€) ou o picado de abelha (4€). Para acompanhar a refeição, o restaurante conta com uma alargada carta de vinhos e cocktails de assinatura, como o Sleepy Monkey (12,50€), um cocktail elaborado à base de whisky Monkey Shoulder, sumo de limão e xarope de lavanda envolto em ervas aromáticas da horta do restaurante.

© The Foodies Club Torta de Azeitona com creme de ovos

Avenida da Boavista, 1466. Esplanada: Seg-Dom 10.30–22.30. Restaurante: 12.30-15.00; 19.30-22.30. Contacto: 22 607 25 52.

+ Os melhores restaurantes com esplanada no Porto

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal