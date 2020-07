SOMOS reabre esplanada e lança serviço de take-away

O SOMOS Restaurant & Lounge acaba de reabrir a esplanada virada para a Avenida da Boavista e isso é um motivo suficientemente válido para lá ir.

Ao almoço, há um menu com pão, guarnição, bebida e um prato principal da carta, que tanto pode ser as deliciosas lascas de bacalhau com puré de grão-de-bico e ovo a baixa temperatura, como o franguinho grelhado com batata frita e salada mista.

Ainda no campo dos grelhados, pode contar com posta de vitela, bife do lombo e costeletas de borrego, nas carnes, e robalo, polvo e camarão, nos produtos do mar.

O famoso brunch (25€), agora servido à mesa, é um óptimo programa para o domingo e também pode ser pedido ao ar livre.

No entanto, se quiser provar tudo isto e muito mais em casa, agora também é possível. O serviço de take-away é outra das novidades deste espaço. As encomendas devem ser feitas através do 22 607 2552 ou do e-mail somos-restaurante@ihg.com.

