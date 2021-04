Spa do The Yeatman tem um programa especial para o Dia da Mãe

O Spa Vinothérapie Caudalie do The Yeatman é conhecido não só pela vista panorâmica para o Porto, mas também pelos tratamentos de beleza, que relaxam qualquer um. Como agora o espaço já pode estar aberto e receber reservas, foi criado um programa especial para o Dia da Mãe.



Trata-se de um tratamento para duas pessoas que envolve massagem corporal e cranial. A primeira, intitulada Massagem Express, é localizada e tem como objectivo aliviar a tensão muscular e circulatória; já a segunda, a Massagem Cranial, é profundamente relaxante, e durante o tratamento são levemente pressionados pontos específicos na cabeça, com o propósito de fazer a tensão desaparecer.



É uma oportunidade para passar 50 minutos com a mãe, a relaxar e a esquecer o stress do quotidiano, por 105€ para duas pessoas. Também pode aproveitar para reservar mesa num dos restaurantes do hotel: o Dick’s Bar & Bistro e o The Orangerie, ambos com esplanada e com uma vista privilegiada.



Pode fazer a sua reserva online ou por telefone (22 013 3118 ou 22 013 3100). O programa estará disponível durante todo o mês de Maio.

