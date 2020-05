Springkode já tem máscaras certificadas para 15 lavagens

As novas máscaras da Springkode são certificadas para 15 lavagens pelo CITEVE. São fabricadas em Barcelos, estão disponíveis em quatro cores e em packs de 5 (17,25€) ou 10 unidades (34,50€).

As máscaras são produzidas em Gilmonde (Barcelos) pela Pedrosa & Rodrigues, uma das primeiras empresas a conseguir o certificado de nível 3 para 15 lavagens pelo CITEVE, uma das entidades que garante o cumprimento das normas das máscaras comunitárias em Portugal. Estão agora à venda na Springkode, uma startup portuense que faz a ligação entre as fábricas portuguesas e o cliente final.

São feitas de 100% algodão, com uma estrutura de protecção de duas camadas, pino metálico ajustável no nariz e elásticos para as orelhas. São vendidas em packs de 5 (17,25€) ou 10 unidades (34,50€), em quatro cores: azul marinho, verde água, bege e vermelho.

