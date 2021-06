Startup francesa quer ligar o Porto a Paris através de comboio nocturno

A startup francesa Midnight Trains pretende criar viagens nocturnas de comboio para ligar várias cidades europeias. Portugal está nos planos, estando previstas paragens no Porto e em Lisboa. Estas ligações surgem como uma forma de criar viagens mais ecológicas, sendo provável que sejam inauguradas em 2024.

Com partida em Paris, através destes comboios surgirão vários percursos, que chegarão a 12 cidades de sete países europeus – Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha e Portugal –, estando previsto que percorram distâncias entre 800 a 1500 quilómetros. Existe ainda a possibilidade de que, a longo prazo, se criem paragens em mais cidades do continente.

A empresa, fundada por Romain Payet e Adrien Aumont, contará com o financiamento de Xavier Niel, um empresário multimilionário da área das comunicações e um dos detentores do jornal Le Monde. “Notei que as pessoas não querem entrar num avião devido à preocupação pelas emissões de dióxido de carbono. Neste momento, não há nenhuma alternativa para viagens de média distância, para além de voos ou de maus comboios nocturnos. A única forma de competir com os aviões é reinventar a experiência de andar de comboio”, explica Adrien Aumont, citado pelo The Guardian.

O plano é que o interior das carruagens seja semelhante ao de um hotel, contando com quartos privados que podem ser reservados para uma pessoa, um casal, uma família ou um grupo de amigos. Vai também estar disponível serviço de bar e restaurante.

© DR Vão estar disponíveis quartos privados dentro do comboio

O projecto terá a sua própria aplicação móvel, onde se poderá tratar de toda a logística, inclusive reservas. Quanto aos preços, o co-fundador, em entrevista ao The Guardian, não adiantou números, mas garantiu que serão competitivos em relação aos dos voos de curta duração.

+ Brittany Ferries quer ligar o Reino Unido ao Porto através de ferryboat

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal